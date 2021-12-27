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高雄酒駕釀悲劇 立委建議修法沒入車輛或採酒精鎖

2021/12/27 22:35（12/28 07:40 更新）
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高雄市26日晚間發生BMW小客車撞擊4名行人車禍，造成1死3傷。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月26日
高雄市26日晚間發生BMW小客車撞擊4名行人車禍，造成1死3傷。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月26日
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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北27日電）高雄昨天酒駕車禍釀1死3傷，肇事駕駛黃男是第3度酒駕，引發社會譁然。對此，立委認為應修法嚴懲酒駕累犯，如沒入車輛、讓酒駕致死嫌犯不能交保，或修法課予同行者、店家責任，並討論酒精鎖相關政策。

高雄黃姓男子酒駕致1死3傷，高雄市長陳其邁指示相關局處加強道安大執法，並盡速研擬相關修法建議；高雄市政府今天建議中央修法除加強罰鍰吊照外，酒駕致重傷或死亡，以殺人罪論處。

民進黨立委王美惠表示，她的兄長因車禍過世，因此看到新聞感到沈痛，由於現行罰金對富有的人可能沒有嚇阻效果，認為應該嚴懲重罰，若酒駕致人死傷，應先羈押嫌犯且不能交保。

民進黨立委賴瑞隆表示，酒駕累犯如同不定時炸彈，應修法加強嚇阻惡行累犯，例如剝奪酒駕累犯駕駛車輛權利或是沒入車輛等。

民進黨立委趙天麟指出，過往對重大酒駕事件已多次修法，不斷加重刑責與行政罰則，但仍有酒駕累犯不斷嘗試，建議可考慮課予同行者或店家責任，或強化酒精鎖規範，其重要性不亞於加重刑責。（編輯：蘇龍麒）1101227

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