陳其邁座車11/24也遭酒駕撞 僅擦撞無人受傷

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有網友爆料指出，高雄市長陳其邁的座車11月24日也遭酒駕擦撞，警方證實，當時陳其邁已下車，車上司機幸無受傷。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄27日電）高雄市昨天晚間發生一起酒駕車禍釀1死3傷。今天有網友爆料指出，高雄市長陳其邁的座車11月24日也遭酒駕擦撞，警方證實，當時陳其邁已下車，車上司機幸無受傷。

高雄黃姓男子昨天晚間酒駕衝撞正在過馬路的1家4口，其中媽媽傷重不治身亡，爸爸和2名女兒也受傷仍在醫院治療中。對此，陳其邁表示，酒駕人神共憤，令人無法接受，要求相關局處加強執法，同時呼籲中央修法加重酒駕刑責。

有網友今天傍晚在PTT爆料指，11月24日晚間陳其邁的座車臨停路邊，遭到酒駕擦撞，還附上照片佐證。網友說，陳其邁的車被撞，卻封鎖消息無作為，直到酒駕撞死人，才喊修法、交通大執法「這20幾天在幹嘛？」

對此，警方發布訊息回應，經查11月24日晚間9時許，當日陳其邁行程結束下車返回住處，隨後座車即遭由張嫌所駕駛的1輛白色自小客車擦撞，駕駛依規定通報左營分局前來處理。

經員警現場檢測，張嫌酒精濃度超過0.59毫克，判定為酒駕，並依公共危險罪移送偵辦。據了解，當時陳其邁已下車，車上僅有司機，兩車擦撞情況不嚴重，並未有人員受傷。

對此，高雄市新聞局長董建宏表示，市府全力防制酒駕，也呼籲中央修法，致力確保市民生命財產安全。

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另有網友質疑陳其邁座車是違規停車，警方也證實，左營分局處理交通事故後，開單「紅線臨時停車」，依道路交通管理處罰條例55條，處新台幣300元到600元罰鍰。

因應近日酒駕肇事案件，高雄市警察局規劃全面擴大取締酒駕勤務，今天晚間9時至12時，將執行擴大取締酒駕、危險駕駛勤務，針對轄內重點路段執行路檢勤務。（編輯：郭諭儒）1101227