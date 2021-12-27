高雄酒駕肇事致1死3傷 同車友人連坐罰最高3000元
2021/12/27 10:26（12/27 11:22 更新）
高雄黃姓男子26日晚間酒駕造成1死3傷，警方事後確認副駕駛座還有37歲趙姓男子（右），已漏夜通知到案說明，詢後依道路交通管理處罰條例將酒駕同車乘客連坐罰告發，最高可罰新台幣3000元。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 110年12月27日
（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄黃姓男子昨天晚間酒駕造成1死3傷，警方事後找出黃男車上還有1名友人，昨天漏夜通知到案說明，詢後依「道路交通管理處罰條例」將酒駕同車乘客連坐罰告發，最高可罰3000元。
黃姓男子酒駕衝撞行人致1家4口1死3傷，警方接獲目擊證人舉報，指黃男當時車上還有1名同車友人，立即調閱監視器，確認副駕駛座還有37歲趙姓男子，漏夜通知趙男到案說明。
警方調查，趙男表示自己當下有規勸黃男，且自身並無飲酒，欲協助駕車載黃男返回住家，但黃男堅稱可以駕車，隨即將車鑰匙拿走。警方詢問後依道路交通處罰條例35條第8項告發趙男，同車者罰緩新台幣600元至3000元。
據了解，趙男在事後發，自稱不知要與警方回派出所釐清案情，在見到現場警方處理差不多後，就請友人載他返家。
警方調查，38歲黃男昨天自備威士忌，與友人在鹽埕區某咖啡廳飲酒後，仍執意開車返家，途中撞上正要過斑馬線的1家4口，母親37歲范女傷重不治，大女兒雙小腿骨折、全身多處擦傷，且全口牙掉落。（編輯：謝雅竹）1101227
高雄市26日晚間發生BMW小客車撞擊4名行人車禍，其中范姓女子急救後宣告不治，另3名行人受傷送醫。警方表示，肇事黃姓駕駛酒測值達1.24，將依公共危險罪送辦。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月26日
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