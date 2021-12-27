酒駕累犯害1家4口天倫夢碎 陳其邁籲聲押重判

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高雄市26日晚間發生BMW小客車撞擊1家4口，媽媽不治身亡另外3人受傷送醫。經過調查，肇事黃姓駕駛酒測值達1.24，且此前已有2次酒駕紀錄。（警方提供）

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高市26日晚間發生1輛BMW撞上1家4口，媽媽不治身亡悲劇；肇事黃姓駕駛酒測值達1.24，且此前已有2次酒駕紀錄。高雄市長陳其邁要求警方從嚴從速偵辦，並建請司法聲押、重判。

警方表示，新興分局26日晚間7時20分接獲報案，在前金區河東路、國民街口發生這起交通事故。

38歲黃姓男子駕駛BMW自小客車衝撞4名行人，這4人是1家人，其中媽媽37歲范女傷重不治身亡，爸爸45歲林男和13歲女兒頭、手腳多處擦挫傷，15歲女兒則是雙小腿骨折、全身多處擦傷，且全口牙掉落。

黃男經警方酒測，酒測值高達1.24，訊後移送高雄地檢署偵辦。警方調查，黃男26日下午4時許在鹽埕區某咖啡店與朋友喝酒，自備威士忌，約於晚間7時貪圖方便仍酒後駕車欲返回小港住家。

警方表示，黃男曾於民國95、98年皆有酒駕遭取締紀錄，目前無汽車駕駛執照，且有多次酒駕紀錄，酒後泥醉仍執意駕駛，有不確定殺人故意，本案將依不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死方向偵辦。

陳其邁第一時間接獲警察局報告後，隨即指示酒駕肇事致死案件人神共憤，於法不容，要求警察局從嚴從速偵辦，決不寬貸。另建請高雄地方檢察署聲押、高雄地方法院重判，以儆效尤。

警方強調，黃男酒後貪圖一時方便，駕車肇事致他人死傷，犯行嚴重，新興分局將建請高雄地檢署將黃嫌聲請羈押，同時也一併譴責並追究鹽埕區咖啡店店家未予以規勸攔阻，另也將調閱沿途監視器影像，針對黃男所有違規行為予以開罰。（編輯：曹宇帆）1101227

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