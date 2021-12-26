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高雄男子開BMW涉酒駕撞一家4口 媽媽急救不治

2021/12/26 23:56
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（中央社記者曾以寧高雄26日電）高雄市晚間7時許發生BMW小客車撞上行人1家4口，媽媽37歲范姓女子送醫不治，另外3人送醫救治。警方表示，肇事黃姓駕駛酒測值達1.24，依公共危險罪送辦。

警方表示，在今天晚間7時20分許接獲報案，38歲黃姓男子駕駛BMW自小客車，在高雄市前金區河東路、國民街口撞擊一家4口。

其中，媽媽37歲的范姓女子當場失去呼吸心跳，急救無效不治，15歲女兒雙小腿骨折、全身多處擦傷，且全口牙掉落。爸爸和另一名女兒則是頭部、手腳多處擦挫傷，但所幸意識清楚，目前仍在醫院治療。

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警方表示，黃男酒測值達1.24，下午與友人在咖啡店飲用自備的威士忌，於晚間駕車離去時發生車禍。警方依公共危險罪送辦，並建請高雄地方檢察署聲押。

高雄市警察局長黃昭明表示，肇事黃姓嫌犯在民國95和98年都有酒駕的紀錄，對其深表痛惡。並表示警方會加強警力部署、取締酒駕，呼籲民眾喝酒不要開車，有提供酒類的餐飲業者也應勸阻民眾勿酒駕，若勸阻不聽可通知警方協助。（編輯：林治平）1101226

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