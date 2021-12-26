台中男20年酒駕21次 今年4案連同性騷侵合判3年4月

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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中市歐姓男子近20年來，竟有多達21次酒駕前科，光今年就犯下4次酒駕；台中地院審理後，將他今年4次公共危險罪，連同另涉的性騷擾、侵占等罪，日前判處他3年4月徒刑，可上訴。

台中地院判決書指出，41歲歐男是臨時粗工，自民國90年起至今有多達21次酒駕紀錄，並多次因竊盜、偽造文書等罪入獄；其中，光是今年2月2日，以及3月12、22、25日先後4次酒駕，都是飲用人蔘酒後騎機車酒駕遭警方查獲。

另外，歐男去年11月5日晚間7時多，酒後路倒打電話叫救護車，在坐上擔架時拍打女救護員臀部涉性騷擾，遭對方蒐證提告。

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此外，歐男去年11月間，以每天租金新台幣100元價格，向許男經營的機車租賃行租用機車，但僅繳交1個月租金後就未依約繳交，許男事後向警方提告侵占，歐男今年3月間遭警方查獲。

台中地院審理後，法官認為歐男先前案件執行完畢5年內，仍故意犯下性騷擾、酒駕、侵占等罪，可見先前所受處分，不足以讓他警惕，依累犯規定加重刑期，將4次公共危險、性騷擾與侵占等罪，共計判處3年4月徒刑，全案可上訴。（編輯：陳仁華）1101226