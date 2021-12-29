酒駕頻傳 民眾黨團籲新車強制加裝酒精鎖

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外界關注酒駕事件頻傳，台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右2）、副總召高虹安（左2）及立委賴香伶（左）、張其祿（右）等29日舉行記者會，呼籲政府修法加重罰款，在新車強制加裝酒精鎖，並矯正酒駕累犯的成癮症，引入更科學的執行手段，從根本解決酒駕問題。中央社記者郭日曉攝 110年12月29日

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（中央社記者郭建伸台北29日電）外界關注酒駕事件頻傳，台灣民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，呼籲政府修法加重罰款，在新車強制加裝酒精鎖，並矯正酒駕累犯的成癮症，引入更科學的執行手段，從根本解決酒駕問題。

民眾黨團總召邱臣遠、副總召高虹安、幹事長蔡壁如、立委賴香伶和張其祿今天舉行「宣戰別只做半套，科學治理解決酒駕問題」記者會。

邱臣遠表示，每次遇到酒駕事故，執政黨就要演一次震怒大戲，但根據統計，2021年1至9月民進黨執政的直轄市桃園、台南和高雄，共有27起酒駕致死事故，縣市首長召開的道安會議恐難讓民眾信服。

邱臣遠指出，台灣雖在2020年3月規定酒駕累犯需裝設酒精鎖，但截至2021年11月底，應裝酒精鎖人數共2367人，實際安裝僅95輛，執行率只有4%，質疑原因是政策管車不管人，且累犯者重考駕照才加裝，導致乾脆無照駕駛或開其他人的車。

高虹安表示，縱使有酒精鎖規範，若駕駛請人代吹酒精鎖或駕駛他人車輛，警方執法仍有困難，建議未來酒精鎖應結合人臉辨識功能。

高虹安說，未來新車配備中，必須包含酒精鎖功能，且隨著民眾使用共享汽車、出租車比率增加，也常發生出租車酒駕事件，共享汽車與出租車也應全面安裝行車紀錄器與酒精鎖設備。

蔡壁如表示，根據交通部近10年統計，酒駕累犯比率為37%至38%，當行為人酒駕已達4次以上，確診為酒癮者的比例高達88.2%；從犯罪學和公衛醫療預防的角度來看，必須矯正酒駕累犯的酒精成癮，從源頭來防止酒駕問題，社會安全網也應持續追蹤。（編輯：張均懋）1101229