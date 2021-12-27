高雄酒駕釀1死3傷 肇事駕駛遭檢方依殺人罪聲押禁見

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄昨天酒駕車禍釀1死3傷，肇事駕駛黃男已是第3度酒駕，造成1家4口天倫夢碎，引起社會譁然。檢察官今天晚間訊後認定黃男有殺人不確定故意，並有逃亡、串證之虞，向法院聲押禁見。

高雄地檢署檢察官今天訊問黃男，並於晚間8時30分宣布，檢察官認定被告具有殺人之不確定故意，涉犯刑法第271條之殺人既、未遂罪嫌重大，並有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

高雄市長陳其邁昨天接獲警察局報告此起酒駕事故後，隨即指示酒駕肇事致死案件人神共憤、於法不容，要求警察局從嚴從速偵辦，決不寬貸；另建請高雄地方檢察署聲押、高雄地方法院重判，以儆效尤。

38歲黃男昨天晚間駕駛BMW自小客車衝撞正在過馬路的1家4口，其中媽媽37歲范女傷重不治身亡，爸爸45歲林男和13歲女兒頭、手腳多處擦挫傷，另1名15歲女兒雙小腿骨折、全身多處擦傷、牙齒多處掉落。

警方昨天查出，黃男曾於民國95、98年皆有酒駕遭取締紀錄，目前無汽車駕駛執照，且有多次酒駕紀錄。警方昨天表示，黃男酒後泥醉仍執意駕駛，有不確定殺人故意，本案將依不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死方向偵辦。（編輯：陳仁華）1101227

飲酒勿開車，飲酒過量有害健康。

酒駕以殺人罪嫌聲押禁見 雄檢：零容忍遏止歪風

（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄昨天酒駕車禍釀1死3傷，肇事駕駛黃男已是第3度酒駕，檢方訊後認定黃男有殺人不確定故意，依殺人罪嫌向法院聲押禁見。檢方今晚強調將對酒駕採取零容忍立場，以遏止歪風。

高雄地檢署今天晚間發布新聞稿表示，高雄市昨晚發生酒後駕車肇事案件，檢方獲報後立即指派主任檢察官洪瑞芬、檢察官廖偉程偵辦。

雄檢表示，38歲黃姓被告此前曾於民國95年、98年因酒駕案件遭警移送，但仍心存僥倖；26日晚間7時許再度酒駕上路，高速行駛並闖越紅燈後，在高雄市前金區河東路、國民街口，直接撞擊正行走行人穿越道的1家4口人。

其中妻子范女送醫後不治死亡，其餘3人分別受有輕重傷，經警到場處理，並測得被告吐氣酒精濃度高達每公升1.24毫克。

雄檢指出，黃姓被告明知個人因飲酒已達嚴重酒醉無法安全駕駛狀態，仍酒駕上路，具縱使其他用路人可能遭其駕車撞擊致死傷，亦不違背其本意之殺人不確定故意。

雄檢強調，酒駕肇事害人害己，政府雖大力宣導、進行修法並加強取締，然仍有不少酒駕者心存僥倖一再觸法，造成無辜家庭人倫破碎。雄檢對酒駕行為嚴厲譴責，並依法究辦，採取零容忍立場，以遏止酒駕歪風。（編輯：陳仁華）1101227