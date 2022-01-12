黃子洋酒駕肇事遭殺人罪起訴 雄院裁定延押2個月

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高雄男子黃子洋去年酒駕衝撞林男一家造成1死3傷，12日高雄地院將他依殺人罪裁定延押2個月。圖為黃子洋去年12月被帶到新興分局接受訊問。（警方提供）

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）高雄男子黃子洋酒駕衝撞林男一家釀1死3傷，案發後第18天偵結，雄檢今天上午依公共危險、殺人罪起訴，建請重判。高雄地院晚間審理後認同檢方見解，依殺人罪裁定延押2個月。

高雄地檢署偵結後，認為38歲黃子洋酒駕導致1死3傷，具有不確定故意殺人，涉犯刑法不能安全駕駛、殺人既遂及未遂罪等，上午依法提起公訴，建請高雄地方法院從重處刑。法官審理後晚間認同檢方見解，依公共危險、殺人罪裁定延長羈押2個月，未禁見。

黃子洋去年12月26日晚間和3名友人在某咖啡店喝酒，他在喝完威士忌後開車載著友人準備前往另家熱炒店吃晚餐，但卻撞上正在過馬路林家4口，導致45歲林姓男子和2名女兒重傷送醫，迄今仍在治療復健中，37歲范姓妻子則當場喪命。

高雄地檢署偵結認為，黃子洋明知車輛無法正常操控可能致用路人死傷，卻仍在無法安全駕駛狀態，不顧友人勸阻執意開車上路，沿途高速行駛、闖越紅燈、任意變換車道超車、猛踩油門又急煞，最後在前金區河東路、國民街路口高速撞擊行人穿越道被害林姓一家4人致1死3傷，黃子洋的呼氣酒測值更達每公升1.24毫克。

雄檢指出，依刑法第185之3立法理由內容，黃子洋對於縱使可能肇事致人於死，也不違背其本意具有殺人犯意。在具體個案如認定有殺人故意，自可改依殺人罪論處，此案非司法首例，先前也有最高法院確定判決支持此見解，據此依殺人等罪起訴。（編輯：陳政偉）1110112