BMW故障多天突正常 黃子洋不顧友人攔阻酒駕肇事

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高雄男子黃子洋（左）酒駕衝撞林家釀1死3傷，檢警還原事發當天，他嘗試發動故障BMW，竟一發就動，酒後欲續攤吃晚餐時，趙姓友人（右）原拿走鑰匙勸阻但遭推開，不料發生憾事。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月12日

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）高雄男子黃子洋酒駕衝撞林家釀1死3傷，檢警還原事發當天，他嘗試發動故障BMW，竟一發就動，酒後欲續攤吃晚餐時，趙姓友人原拿走鑰匙勸阻但遭推開，不料發生憾事。

黃子洋去年12月26日晚間酒駕肇事釀林家1死3傷，檢方向中央社記者表示，檢警根據證人供述、附近路口監視器調查還原事發經過，黃子洋當天因母親罹癌心情不好，約了趙姓友人和另2名友人到鹽埕區公園二路巷內一間咖啡廳聊天訴苦。

檢警調查，黃子洋在去咖啡廳路上，突然想到自己有輛故障多天的BMW停在河東路上，結果車子一發就動。他便把車先開到咖啡廳旁的公園路、五福路口停車格，之後再去和友人聚會，並拿出自備的威士忌暢飲。

黃子洋一行4人酒酣耳熱後，準備轉往附近海產店喝魚湯，但因海產店爆滿，決定改去附近熱炒店吃晚餐。當時另2名友人騎車先離去，原本沒喝酒的趙姓友人拿了BMW鑰匙，勸阻已經喝茫的黃子洋不要開車，但他卻推開趙男堅持上路，對方只好坐在副駕駛座陪同。

不料，黃子洋上路後一路狂飆、闖紅燈、急煞，甚至繞遠路開車過五福橋進入市區，最後在愛河畔河東路、國民街口撞上林家4口釀1死3傷。

趙姓等3名友人接受檢警偵查時供稱，由於黃子洋有酒駕紀錄，平時也會喝酒，但近幾年已經改過自新，乖乖坐計程車回家，豈料這次一破戒就出事，黃子洋酒測值更高達每公升1.24毫克。（編輯：郭諭儒）1110112