高市酒駕被害家屬收愛心善款 首批近793萬

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）高雄市林姓一家人遭酒駕釀1死3傷不幸，社會局協助開立社會救助金專戶「代收指定捐款」，彙整從4日到7日已入帳並完成核對款項，合計1322筆、共新台幣792萬9813元。

高雄市政府社會局今天新聞稿表示，目前捐款仍持續增加中，後續帳務彙整確認後，分批轉交家屬運用，社工也將持續關懷，協助家屬回復正常生活。

社會局協助開立社會救助金專戶「代收指定捐款」，從4日起各界愛心捐助踴躍，市長陳其邁也捐助10萬元助傷者及家屬生活重建。社會局今天彙整4到7日已入帳並完成核對款項，合計1322筆、792萬9813元，以開立支票方式提供，由社會局副局長葉欣雅將捐款支票交給林家家屬。

收到第一批的市府代收捐款，林家人表達對各界感謝，家屬說，車禍發生當下，除了痛心和心碎，隨之擔心面對後續的醫療復健照顧及生活重建等費用。還好有民眾愛心捐助，讓已退休健康欠佳家中兩老，不用再煩惱相關花費。

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林家1家4口去年12月26日晚間經河東路，遭男子黃子洋酒駕衝撞釀1死3傷，37歲的媽媽、范姓女子不幸送醫不治。事故發生後，陳其邁指示社會局社工關懷協助家屬，協助安排臨托資源，讓家屬可以放心在醫院照顧家人。

除長庚醫院全力支持林爸爸和姐倆倆接受治療醫療費用，社會局也媒合英倫牙醫體系，捐助姊姊所需全口牙齒重建費用，並安排法扶律師提供車禍理賠、相關法律問題諮詢，協助家屬度過難關。（編輯：孫承武）1110110