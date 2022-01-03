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高雄酒駕致一家4口死傷 阿嬤無助坐病房外社會局專人陪伴

2022/1/3 12:06（1/3 14:43 更新）
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高雄一起酒駕導致一家4口死傷，近日有網友在醫院拍下家屬阿嬤看起來心力交瘁、呆坐病房外的影像。（圖取自爆怨公社臉書facebook.com）
高雄一起酒駕導致一家4口死傷，近日有網友在醫院拍下家屬阿嬤看起來心力交瘁、呆坐病房外的影像。（圖取自爆怨公社臉書facebook.com）
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（中央社記者曾以寧高雄3日電）高雄男子黃子洋日前酒駕撞倒林姓一家致母身亡、父女3人送醫悲劇，近日網路流出阿嬤在病房外心力交瘁影像。市長陳其邁表示，社會局安排專人陪伴，也會將民眾捐款轉給家屬。

高雄日前發生男子黃子洋酒駕撞倒林姓一家4口，導致母親身亡，父親和一對女兒送醫，3人至今仍在加護病房。近日有網友在醫院拍下阿嬤看起來心力交瘁、呆坐病房外的影像，引發關切是否有經濟或生活困難。

高雄市長陳其邁今天出席「向海學習藍色永續創新之旅」記者會，歡迎創新實驗船MS Porrima抵達高雄，並接受媒體聯訪，被問及此事。

陳其邁表示，社會局已安排專人陪伴，民眾捐款部分也會協調、轉給受害者家屬來協助；爸爸和2姐妹接受治療的市立大同、高雄長庚醫院也表示會負責健保以外的醫療費用。

由於傷者中15歲的姊姊顏面骨折、牙齒多處脫位。陳其邁表示，已有一名王姓醫師表示會捐贈相關醫療費用。

高雄市政府社會局發布訊息表示，目前由鳳山社福中心社工關心中，市府已先發慰問金新台幣9萬元，並安排臨托，讓家屬可以放心在醫院照顧家人。

社會局也說，會由社工持續陪伴傷者與家屬，並會安排法扶律師給予協助。（編輯：郭諭儒）1110103

高雄酒駕事件導致一家4口母親范姓女子死亡，范女媽媽受訪時哭喊，「希望我女兒是最後一個，不要再發生這樣的事情了」。中央社記者董俊志攝 110年12月27日
高雄酒駕事件導致一家4口母親范姓女子死亡，范女媽媽受訪時哭喊，「希望我女兒是最後一個，不要再發生這樣的事情了」。中央社記者董俊志攝 110年12月27日
男子黃子洋去年12月26日酒駕撞倒林姓一家4口，導致母親身亡，父親和一對女兒送醫。（警方提供）
男子黃子洋去年12月26日酒駕撞倒林姓一家4口，導致母親身亡，父親和一對女兒送醫。（警方提供）
高雄市長陳其邁（左）3日出席「向海學習藍色永續創新之旅」記者會，致詞歡迎創新實驗船MS Porrima抵達高雄。中央社記者曾以寧攝 111年1月3日
高雄市長陳其邁（左）3日出席「向海學習藍色永續創新之旅」記者會，致詞歡迎創新實驗船MS Porrima抵達高雄。中央社記者曾以寧攝 111年1月3日
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