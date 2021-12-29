酒駕事故死亡前10月較去年同期攀升 高雄酒駕致死數居首

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交通部報告指出，2011年到2020年已連續9年酒駕致死人數都下降，但今年前10個月卻比去年同期攀升9.2%。圖為高雄警方取締酒駕。（高市交通警察大隊提供）

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）最近酒駕肇事問題再引起關注。交通部道路交通安全督導委員會今天公布酒駕事故死亡統計，2011年到2020年已連續9年酒駕致死人數都下降，但今年前10個月卻比去年同期攀升9.2%。

道安會今天公布今年1至10月最新道路交通事故分析；其中最近再受關注的酒駕部分，酒駕事故死亡有261人，較2020年同期增加22人，增幅9.2%。

今年1至10月各縣市酒駕死亡人數最多的是高雄，總計31人；第二多是屏東縣30人，台南和桃園各有28人，並列第三。

（交通部提供）

道安會統計，雖然整體事故件數有微幅下降，但部分縣市及相關族群（18-24歲年輕族群、65歲以上高齡者和酒駕事故）卻持續增加，其中酒駕事故死亡增加最多的縣市依序是高雄、台東和苗栗。

根據道安會統計，2011年酒駕事故死亡人數達909人，之後連年下降，2012年降為779人，2013年及2014年分別是585人及534人，2015年降為467人，2016年至2018年依序再降至399人、332人及316人，2019年及2020年再降為294人及289人。

道安會執行秘書吳木富說，今年上半年美國交通事故死亡人數達8400多人，比去年同期增加10.7%，美國分析是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，造成喝酒、開快車及吸毒事件增加，至於為何台灣今年前10個月，酒駕事故死亡人數又再升高，與疫情是否有關，還須再深入探究。

道安會統計，今年1至10月，交通事故總件數為28萬8040件，比去年同期減少5542件、降幅1.9%；至於交通事故造成30日內死亡人數，今年前10個月是2440人，也比去年同期的2452人少了12人、降幅0.5%。

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道安會分析1至10月交通事故死亡肇因分析，第1個是未注意前車狀況，其次是未依規定讓車，酒醉（後）駕駛失控排名第3，其他依序是：違反號誌管制或指揮、左轉彎未依規定。

另今年1至10月交通事故死亡比去年期攀升項目，除酒駕外，還包括：自小客死亡149人、增加17人（12.9%）；機車自撞死亡442人、增加18人（4.2%）；高齡機車自撞死亡129人、增加28人（27.7%）、電動自行車事故死亡51人、增加9人（21.4%）、兒童及少年死亡87人、增加7人（8.8%）。（編輯：陳政偉）1101229