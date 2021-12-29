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酒駕零容忍 警政署：元旦連假加強取締

2021/12/29 16:03（12/29 20:59 更新）
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警政署29日表示，為貫徹「酒駕零容忍」政策，已通令各警察機關元旦連假期間嚴正執法，針對易壅塞路段也規劃疏導勤務。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 110年12月29日
警政署29日表示，為貫徹「酒駕零容忍」政策，已通令各警察機關元旦連假期間嚴正執法，針對易壅塞路段也規劃疏導勤務。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 110年12月29日
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（中央社記者黃麗芸台北29日電）近來多起酒駕事件釀死傷，交通部擬提案修法加重懲處。警政署今天表示，為貫徹「酒駕零容忍」政策，已通令各警察機關元旦連假期間嚴正執法，針對易壅塞路段也規劃疏導勤務。

警政署今天發布新聞稿表示，時值冬令進補和元旦連假時節，民眾旅遊返鄉飲宴機會增加，為貫徹「酒駕零容忍」政策，以有效防制酒駕事故，已通令各警察機關應嚴正執法，針對轄內餐廳等飲酒場所及易發生酒駕肇事路段，妥適規劃勤務執行，並強化各項宣導作為。

同時，呼籲民眾切莫心存僥倖，若有飲酒需要，可多加利用「指定駕駛、代客叫計程車、代客開車」等措施，安全返家。

另一方面，由於元旦連假共有3天，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，各地參加跨年活動、元旦迎曙光、元旦升旗及旅遊返鄉人（車）潮將湧現。

警政署說，已請各警察機關就轄內節慶活動、觀光景點、各高速公路交流道周邊及易壅塞路段，預先規劃交通疏導勤務，並配合道路交通主管機關疏導管制措施，全力維持交通順暢與安全。

根據警政署統計資料指出，今年元旦連續假期間（民國109年12月31日至110年1月3日）的國道交通事故中，以未保持行車安全距離為首要肇事原因（45.16%），其次為變換車道、方向不當（9.68%）。

警政署呼籲，民眾趕場跨年、迎曙光時，要避免疲勞駕駛，且相關節慶活動多於夜間或清晨舉行，多天色昏暗、視線不清，駕駛人除應依規定開亮頭燈小心駕駛外，更應養足精神再上路，以防交通事故發生。

同時，因應二級防疫警戒延長實施，也請民眾遵守各項防疫規定，減少群聚感染，降低傳播風險。

警政署指出，元旦連假期間，各高速公路循例將實施高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控等管制措施，且利用台61線西濱快速公路作為往來南北中長程的替代道路。（編輯：李亨山）1101229

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