立委提公布酒駕累犯者姓名與照片 法務部允諾研議

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立委提議可採鞭刑或公布酒駕累犯者的姓名、照片等方法遏止酒駕；法務部次長張斗輝表示，法務部會做相關研議。圖為警方路邊執行酒測臨檢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王揚宇台北29日電）酒駕肇事案件頻傳，立委提議可採鞭刑或公布酒駕累犯者的姓名、照片等方法遏止酒駕；法務部次長張斗輝表示，法務部會做相關研議。

立法院司法及法制委員會今天併案審查行政院、司法院函請審議中華民國刑法施行法第9條之一條文修正草案等案，張斗輝、司法院秘書長林輝煌等人列席報告並備質詢。

國民黨立委葉毓蘭質詢時提到，雖然酒駕刑責越修越重，但法院的判決好像悖離社會情感，因此不斷有民眾跟她說，台灣是否可以採取鞭刑或行政拘留，遏止酒駕事件一再發生。

林輝煌說，關於量刑部分，司法院會14日通過刑事案件妥適量刑法草案，也已送到立法院，希望立法院能夠支持，將來設立量刑準則委員會，訂定各種犯罪類型的量刑準則。

張斗輝表示，在回教國家或新加坡有鞭刑相關規定，但在一般多數國家沒有相關規定，而法務部諮詢學者專家下，他們一般持保留態度，法務部會再加以研究；關於行政拘留，這牽涉到相關部會，也會進行相關研究。

國民黨立委林德福質詢時指出，民意普遍認為應對酒駕者採取鞭刑，但法務部認為這違反國際禁止酷刑公約，不符合世界潮流；不過，鞭刑是否為世界潮流，並非民眾關注的點，而是希望政府拿出遏止酒駕的好方法。

林德福建議，在許多社會案件中，違法者害怕被肉搜，因此針對酒駕累犯者，是否可以參考其他法律規定，公布當事人姓名、照片、處罰結果，增加影響其名譽的處分，這多少能嚇阻酒駕的發生，進而維護民眾及用路人安全；張斗輝回應，會進行相關研議。（編輯：黃國倫）1101229