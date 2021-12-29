酒駕修法 王國材：初犯可沒入車輛、同車連坐最高罰1.5萬

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交通部長王國材29日表示，將提案朝3方向修法加重懲處酒駕，包括初犯致他人重傷或死亡即沒入車輛，以及同車乘客連坐開罰最高新台幣1萬5000元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）最近多起酒駕事件釀成死傷。交通部長王國材今天表示，將提案朝3方向修法加重懲處酒駕，包括初犯致他人重傷或死亡即沒入車輛，以及同車乘客連坐開罰最高新台幣1萬5000元。

王國材說，他昨天主持道安委員會議，會中討論針對嚴懲酒駕的修法方向，主要有3個部分，目前對酒駕者同車乘客的罰鍰是每人600元至3000元，希望將來提高為3000元至1萬5000元。

另目前是針對酒駕累犯才沒入車輛，王國材說，未來希望第一次酒駕並造成他人重傷或死亡，就要沒入車輛。

王國材也提到目前對於酒駕累犯的定義是指5年內的酒駕紀錄，交通部希望能延長到10年內，10年內有酒駕超過1次，就是累犯。

王國材說，民國108年才針對酒駕加重處罰修法過，目前酒駕肇事率的確有降低，但這方面交通部的態度是零容忍，盼能再加重罰則。

根據交通部統計，100年酒駕造成死亡人數是909人，105年降為399人，109年降為289人。（編輯：陳清芳）1101229