酒駕累犯頻傳 醫籲停止推廣飲酒文化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北28日電）高雄一名酒駕累犯日前肇事釀1死3傷，藝人宋少卿今天又第5度酒駕被逮。醫師指出，酒駕與酒癮不能劃上等號，且台灣取得酒類容易，更推廣飲酒文化，恐怕整個社會都是幫兇。

高雄一名有2次酒駕前科的黃姓男子26日再度酒駕肇事，釀1死3傷悲劇；宋少卿今天凌晨第5度酒駕，新北地檢署訊後諭知新台幣3萬元交保。

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任黃名琪向中央社記者表示，酒精會減損大腦控制衝動的能力，長期酗酒的個案在決定行為時，更會顯著以飲酒為優先，因此酒駕累犯患有重度酒精使用障礙症的風險高，但是否有酒癮問題仍要經專科醫師診斷。

黃名琪指出，有研究顯示，患有酒癮會增加酒駕的風險，但酒駕者不一定有酒癮；有酒癮的個案，也不見得會酒駕。

黃名琪說，因為酒癮者本身理解喝酒可能造成的危害，反而比有問題性飲酒或輕度酒精使用障礙症等酒癮前期的個案，更能評估行為所造成的後果，酒駕風險更低，希望社會大眾不要輕易將酒駕與酒癮畫上等號。

黃名琪進一步表示，台灣人體質天生相較外國人不適合飲酒，但人民仍不認為喝酒是個問題，取得酒類比菸品更容易、逢年過節要靠飲酒慶祝等，從經濟、文化到生活方式都在推廣飲酒。

黃名琪指出，其實整個社會系統都是酒駕的幫兇，卻把酒駕的所有責任歸咎到單一行為人身上，恐怕是再重嚴刑峻法都無法遏止酒駕行為的根本原因。

黃名琪呼籲，要避免酒精成癮的問題，就要先知道身體的可容受量，根據世界衛生組織建議，男生每天飲酒量不宜超過約2瓶啤酒（每瓶330毫升）、女生不宜超過1瓶啤酒。（編輯：戴光育）1101228