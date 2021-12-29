酒駕頻傳 徐國勇：人民自律才能根本解決

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（中央社記者陳昱婷台北29日電）酒駕事件頻傳，內政部長徐國勇今天表示，解決酒駕最重要的是讓人民從內心意識到「酒駕是全民公敵」，自律才能根本解決問題；對於無法自律的人，法律等他律手段要同時進行。

徐國勇今天出席台北市義勇警察大隊新任大隊長布達典禮前接受媒體聯訪表示，解決酒駕問題要從很多方面著手，但最重要的是危害宣導，要讓人民從內心意識到「酒駕是全民公敵」，自律才能根本解決問題。

徐國勇表示，對於很多不能自律的人，就要用他律來處理，因此各警局將在過年前加強全國性酒駕取締，透過加強外部力量，要求這些不能自律的人遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」。

徐國勇提醒，近期有許多餐敘，不要以為喝一小杯、過一小時酒就退了，可以開車；只要沾了一點酒，就不要開車。而且現在找代駕很方便，花新台幣1000元就可以安全回家，不要冒險去害人害己。

媒體追問，是否認為修法迫在眉睫？徐國勇說，嚴刑峻法在短期內一定有效，但長期而言，人民恐怕會對法律產生麻痺感，所以更重要的還是從心理等各方面去宣導。

徐國勇表示，很多酒駕的人沒有犯罪的罪惡感，以為酒駕跟違規停車一樣，把這個觀念改正過來才是當務之急。不過，修法等透過法律的他律手段也要同時進行，且要嚴格執行，若立法從嚴、執行從寬，是沒有用的。（編輯：張雅淨）1101229