高雄研擬配套嚇阻酒駕 建議中央修法身分證註記

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近日酒駕案件頻傳，高雄市長陳其邁29日和檢警共同研議相關配套措施，同時也建議中央修法身分證註記酒駕。（警政署提供）

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）近日酒駕案件頻傳，高雄市長陳其邁今天邀檢警及相關局處共商配套措施，達成多項共識，包括酒駕者經有罪判決或緩起訴，命其至殯儀館勞動。同時也建議中央修法身分證註記酒駕。

高雄市政府今天晚間發布新聞稿表示，陳其邁今天邀集高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署，與市府警察局、法制局、交通局等相關局處共同研議相關配套措施，以達嚇阻酒駕效果。

高市府指出，在酒駕案件執法上，達成多項共識，包括酒駕者經有罪判決或緩起訴，將命其至殯儀館易服社會勞動或提供義務勞務。

偵查中對於酒駕累犯，將視情節諭知酒駕者必須在固定時間向轄區派出所報到、限制住居，以防止再次酒駕。對酒駕累犯而有情節重大、造成重大傷亡或事後有逃避責任情形，建請檢察官得視情節向法院聲請羈押。

此外，如有事實證明酒駕者經勸導仍執意開車，或有故意快速行駛、闖紅燈或連續衝撞的犯行，警方將檢具事證，檢察官得視情節以具有不確定殺人故意之殺人罪進行偵辦。對酒駕累犯有情節重大、造成重大傷亡者，地檢署將盡速偵結，並向法院具體求處重刑，以嚴懲酒駕。

市府也將修正「高雄市檢舉交通肇事致人傷亡逃逸獎勵辦法」，納入檢舉酒駕獎金規定，增加酒駕案件檢舉誘因。

另外，現行中央法令遭外界質疑有罰則過輕、無法遏止酒駕歪風。對此，高雄市府提出多項修法建議，包括酒駕者肇事致人重傷或死亡者，除罰鍰、吊銷其駕駛執照及不得考領外，並建議沒入車輛。

車主在明知駕駛人飲酒，仍將車輛交於酒醉者駕車情況下，除處罰鍰、車輛牌照吊扣3個月外，市府也建議吊銷車主駕駛執照。

市府也建議，將酒駕累犯定義從5年延長到10年，亦即10年內再犯者即屬之；對有酒駕紀錄者，限制僅能駕駛具備酒精鎖車輛，防範酒駕上路。對於酒駕致人重傷或死亡者，建議以不確定故意殺人罪刑度論處。酒駕者的同車乘客須連帶負刑事責任、公布酒駕者姓名並在身分證註記酒駕。（編輯：郭諭儒）1101229