北市警取締酒駕與不停讓行人 3日起大執法

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台北市警察局交通警察大隊規劃110年12月24日至111年1月2日執行「取締酒後駕車大執法」專案勤務，初見防制成效，111年1月3日至2月15日將續行此專案。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年1月1日

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）台北市警察局交通警察大隊今天表示，統計去年12月24日起執行「取締酒後駕車大執法」專案勤務至昨天止，已取締87件酒駕，初見防制成效，今年1月3日至2月15日將續行此專案。

由於國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平穩，加上歲末年終節慶多，民眾聚餐飲酒機會增多，交通警察大隊為免酒駕悲劇發生，規劃去年12月24日至今年1月2日執行「取締酒後駕車大執法」專案勤務。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，統計去年12月24日至12月31日共取締酒駕案87件，初見防制成效。

為因應年節前各項活動頻繁和維護行人安全，交通警察大隊說，已規劃今年1月3日起至2月15日止持續執行專案，針對酒後駕車及車輛不停讓行人加強執法，並將於首日（1月3日）上午9時至中午12時針對行人10大多事故路口同步執行取締不停讓行人，以保障民眾行的安全。

此外，並請各分局擇定轄區重要路口及無號誌行人穿越道加強執法。

交通警察大隊指出，統計北市民國108年至110年11月止行人10大多事故路口，依序為「信義路建國南路口、西寧南路洛陽街口、延平北路中正路口、和平西路西園路口、民生東路林森北路口、民權東路吉林路口、承德路大南路口、重慶北路涼州街口、民生西路重慶北路口、忠孝西路重慶南路口」，肇事原因以車輛「搶越行人穿越道（不停讓行人）」為主。

同時，北市警局為維護行人安全加強取締車輛不停讓行人，統計110年1至11月計取締1萬2207件。

交通警察大隊強調，警方將持續針對易發生酒駕路段、時段，不分平假日、白天或深夜，強化執法密度，另因年關將近，也將針對車輛未禮讓行人加強取締，年節期間維護交通安全決心不鬆懈。（編輯：方沛清）1110101