春節擴大酒駕臨檢 徐國勇：每個縣市都會動起來

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內政部長徐國勇（中）30日上午在立法院表示，因應元旦連假及農曆春節將至，警政署將加強全國性酒駕取締，各個縣市警察局會調整勤務擴大酒駕臨檢。中央社記者王騰毅攝 110年12月30日

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（中央社記者王承中台北30日電）各界關注酒駕議題，內政部長徐國勇今天表示，明年春節在不影響員警休假、勤務的情況下，調整勤務要加強擴大酒駕臨檢，每個縣市都會動起來。警政署長陳家欽指出，取締酒駕是警方的重點且持續性的工作。

高雄男子黃子洋26日酒駕肇事釀1死3傷，使酒駕議題再度被關注。對於明年春節要動員多少警力擴大取締酒駕，徐國勇今天列席立法院內政委員會前受訪表示，每個縣市都會動起來，各個縣市警察局在不影響員警休假勤務的情況下，調整勤務要來加強擴大酒駕臨檢。

陳家欽在列席委員會前受訪表示，取締酒駕對警察本就是重點工作，而且是持續性工作，絕對不是階段性，對於酒駕初犯和累犯如何懲罰，要取得大家共識。目前整個元旦期間，全國都會動員起來取締酒駕，其他相關的一些風景區、觀光景點，交通部分也要投入一些警力疏導。

針對高雄市長陳其邁29日邀檢警及相關局處共商嚇阻酒駕配套措施，達成包括公布酒駕者姓名，酒駕累犯將視情節必須在固定時間向轄區派出所報到、限制住居等多項共識。

徐國勇表示，憲法保證人民有遷徙自由，但也規定為防止妨害他人自由或增進公共利益等，有四個條件下可以限制自由，但這部分要有相關的法律依據，到底要從哪個部會處理也要再研議。

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他指出，若酒駕被抓到，已經變成犯罪嫌疑人，檢察官可以限制被告的住居，這已有法律依據，但若已服刑完畢還要限制住居，這部分可能就要有相關法律的規範。

媒體詢問酒駕是否是一種謀殺？徐國勇表示，要看狀況，很難說酒駕就一定是謀殺。故意過失是要用客觀事實認定主觀犯意，謀殺是一個故意，有些行為是過失，所以故意過失要從他客觀行為來判斷他主觀上有沒有謀殺故意。（編輯：張均懋）1101230