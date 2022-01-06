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杜絕酒駕 政院：相關有罪判決及假釋將從嚴認定

2022/1/6 11:52（1/6 12:13 更新）
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行政院會6日通過「道路交通安全精進作為」報告。（示意圖／中央社檔案照片）
行政院會6日通過「道路交通安全精進作為」報告。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北6日電）行政院會今天通過「道路交通安全精進作為」報告，法務部提出酒駕對策，包含有罪判決從嚴認定易科罰金、假釋條件從嚴審核；行政院長蘇貞昌說，嚴懲酒駕，相關作法要迅速依法強力執行，杜絕僥倖。

行政院會通過交通部提出的「道路交通安全精進作為」報告，交通部會後發布新聞稿指出，報告提出21項跨部會道路交通安全精進作為，政院已同意支持道路安全預算倍增，並結合9個部會的力量全力投入，逆轉逐年攀升交通事故死亡人數趨勢。

其中酒駕對策部分，法務部預計自今年第一季起，對酒駕有罪判決依法從嚴認定易科罰金，及假釋條件依法從嚴審核；同時，行政裁罰未繳納將優先強制執行。

衛福部與法務部也將合作，未來酒駕經醫療評估合於緩起訴條件者，將依法命戒酒癮治療；衛福部並預計在第四季，達成提升酒癮治療服務量能。

財政部與交通部將分頭促請業者提供酒後代駕服務，以及督導地方政府落實酒後代駕。

交通部預計修正道交處罰條例第35條，除未來初犯肇事致人重傷或死亡即沒入車輛，也將酒駕、拒絕酒測累犯的累計期限延長為10年，同時提高同車乘客的罰鍰額度。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌聽取報告後表示，政府將嚴懲酒駕，強力執法，法務部提出相關對策，相關作法要迅速依法強力執行，杜絕僥倖之心。（編輯：康世人）1110106

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