高雄1死3傷酒駕車禍 市府設專戶助收愛心捐款

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄男子黃子洋上月酒駕撞倒林姓一家4口導致1死3傷，高雄市社會局今天表示，市府已先發放慰問金新台幣9萬元，並公布愛心捐款專戶，將協助代收社會各界愛心捐款。

高雄市政府社會局上午發布訊息指出，高雄林姓一家4口上月26日遭黃子洋酒駕衝撞釀1死3傷，高雄市長陳其邁指示社會局調派社工人員關懷協助家屬，並連結資源提供必要協助。

由於林爸爸及2名女兒仍在加護病房治療，未來復健仍是一條漫漫長路，高雄市社會局長謝琍琍表示，基於照顧市民協助度過難關，將協助代收社會各界的愛心捐款。民眾若想捐款協助林家，可匯款至愛心專戶。

謝琍琍說，愛心捐款專戶戶名為「高雄市政府社會局社會救助金專戶」、帳號「高雄銀行公庫部102103031319」、銀行代碼「0161028」，提醒捐款民眾註明指定「1226林家車禍事故案」、匯款人姓名、電話號碼，如有捐款問題可撥打洽詢專線：07-3368333轉2064。

高雄38歲男子黃子洋去年12月26日晚涉無照酒駕，撞飛正在過馬路一家4口，其中37歲范姓女子送醫不治，她的丈夫及2名女兒仍在醫院診治觀察，黃子洋被聲押獲准。

陳其邁昨天指出，為林爸爸及2名女兒治療的高雄市立大同醫院、高雄長庚醫院表示會負責健保以外的醫療費用。另因傷者中15歲姊姊顏面骨折、牙齒多處脫位，英倫牙醫體系也主動聯繫，表達願意提供傷者全口重建贊助。（編輯：戴光育）1110104