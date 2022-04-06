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酒駕釀一家1死3傷 黃子洋稱不想交保裁定續押

2022/4/6 13:49
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（中央社記者洪學廣高雄6日電）男子黃子洋酒駕衝撞林家釀1死3傷，遭雄檢依殺人罪起訴。高雄地院今天召開延押庭，他雖表明願拿名下千萬房產贖罪，但被害家屬不接受。由於他也不想交保，法官裁定繼續延押。

由於38歲黃子洋第一次羈押期將在4月11日到期，高雄地方法院今天上午11時30分召開延押庭，黃子洋當庭表明願出讓母親過戶給他，市值上千萬房產彌補被害人損失，但林家家屬認為房產至今還有190多萬元貸款，雙方調解失敗。

黃子洋律師也說，雖然房子在黃子洋名下，但他的二姐曾聲明異議表示，房子是黃母辛苦一生賺來的。如今黃母生病住院，若房子給他拿去賠償被害人，黃母醫療費用恐難再靠租金支撐，黃家生計也無以為繼，但異議已遭高雄地院民事庭駁回。

針對法官當庭詢問是否有意願交保，黃子洋則坦承，在還沒獲得被害人及其家屬原諒前願意承擔錯誤，不想交保。法官也依循他的意願，裁定繼續延押。

有酒駕前科、黃子洋去年12月26日酒後開車，上車後一路狂飆、闖紅燈、急煞，最後在愛河畔河東路、國民街口撞上林家4口釀1死3傷。高雄地檢署案發後第18天偵結，依公共危險、殺人罪起訴建請重判。黃子洋移審後高雄地院裁定續押。（編輯：黃世雅）1110406

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