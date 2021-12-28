宋少卿5度酒駕 相聲瓦舍：不會讓酒駕累犯上台

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）53歲藝人宋少卿今天第5度酒駕，「相聲瓦舍」今天發出聲明表示，絕對不姑息酒駕累犯，宋少卿將會從參與的2檔戲中全面消失，團長馮翊綱強調：「不會讓這個酒駕累犯上台的。」

藝人宋少卿今天凌晨開車行經板橋時與計程車發生碰撞，警方獲報到場處理，宋少卿酒測值超標，遭警方依公共危險罪嫌移送法辦。新北地檢署訊後，諭知新台幣3萬元交保。

宋少卿和馮翊綱是「相聲瓦舍」共同創辦人，團長馮翊綱在「相聲瓦舍」臉書發表聲明，表示劇團支持政府，也支持大眾請願，絕對不會姑息遮掩酒駕累犯，「我作為宋少卿30年來的表演搭檔，我有一個很心痛的前提，相聲可以不說、戲可以不演，做人怎麼可以做成這樣？絕對不行。」

馮翊綱表示，目前宋少卿在「相聲瓦舍」中有兩個戲，一個戲是過兩天就要在高雄衛武營演出的「三十三」，「保證不會有宋少卿在舞台上，我不會縱容他讓他到台上來！」至於另一檔2022年的新戲「畫虎藍」，馮翊綱也保證：「全台2022年，任何一場『畫虎藍』，你不會看到宋少卿，我不會讓這個酒駕累犯上台的。」

馮翊綱說，自己很心痛做出決定，並向大家致歉，若民眾想退票也可以，「相聲瓦舍」將會承受結果。

同是「相聲瓦舍」創辦人之一、宋少卿北藝大的學姐王琄，今天出席公視人生劇展「無常日常」茶敘活動時，也表示待會要打電話罵宋少卿，「又不是18歲，年過半百了，不管當學姐還是姐姐，都覺得這麼有才華的人為什麼不珍惜？」

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王琄語重心長表示：「你自己不要命別人要命！你自己喝酒，在家開心就好，不要出去害人，酒駕就是不對，管你幾次」。庹宗華則強調：「酒駕是不太好的行為，希望他記取教訓」。

宋少卿過去在2003年和2004年已2度因疑似酒駕上過社會新聞，2018年和2020年則是酒後雖然請了代駕，但到自家巷口後，卻因不想透露住家地址，自行接手開進停車場仍構成酒駕行為，目前已有5次酒駕紀錄。（編輯：屈享平）1101228