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宋少卿酒駕累犯凌晨再撞小黃 3萬元交保

2021/12/28 11:34（12/28 11:51 更新）
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藝人宋少卿（中）28日凌晨涉酒駕與計程車發生碰撞，被警方依公共危險罪嫌移送法辦。新北地檢署訊後，諭知新台幣3萬元交保。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 110年12月28日
藝人宋少卿（中）28日凌晨涉酒駕與計程車發生碰撞，被警方依公共危險罪嫌移送法辦。新北地檢署訊後，諭知新台幣3萬元交保。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 110年12月28日
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（中央社記者王鴻國、葉冠吟新北28日電）藝人宋少卿今天凌晨開車行經板橋時與計程車發生碰撞，警方獲報到場處理，宋少卿酒測值超標，遭警方依公共危險罪嫌移送法辦。新北地檢署訊後，諭知新台幣3萬元交保。

宋少卿助理告訴中央社記者，宋少卿手機關機無法聯繫，晚一點有回應才能轉達。

板橋警分局今天凌晨2時許接獲報案，一輛在板橋區南門街與府中路口停等紅燈的計程車，突然遭到後車碰撞，於是報警處理。

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警方現場發現涉嫌肇事車主是53歲的藝人宋少卿，依法進行酒測，宋少卿酒測值超標，訊後依公共危險罪嫌移送法辦，至於肇事責任仍待調查釐清。

相聲界才子宋少卿，過去在2003年和2004年已2度因為疑似酒駕上過社會新聞，2018年和2020年則是酒後雖然請了代駕，但他到自家巷口前因不想透露住家地址，便接手開進停車場，儘管警方後來未懲處仍構成酒駕行為，目前已是4次酒駕慣犯。（編輯：李錫璋）1101228

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藝人宋少卿（中）28日凌晨開車行經板橋時與計程車發生碰撞，宋少卿酒測值超標，遭警方依公共危險罪嫌移送法辦。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 110年12月28日
藝人宋少卿（中）28日凌晨開車行經板橋時與計程車發生碰撞，宋少卿酒測值超標，遭警方依公共危險罪嫌移送法辦。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 110年12月28日
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