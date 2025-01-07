邱軍手機未還原內容可能遭刪 法院裁定收押禁見

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）歌手邱軍涉嫌開車撞死排班計程車司機李男，遭檢察官聲押禁見，法院今天晚間召開羈押庭後，認邱軍的手機尚未經數位還原，仍有遭遠端操控刪除內容的可能，裁定邱軍收押禁見。

基隆地方法院表示，經法官訊問後，認被告邱軍涉犯刑法第185條之4第1項後段的駕駛動力交通工具發生交通事故致人死傷而逃逸罪、第276條的過失致死罪，邱軍於案發後雖有逃離現場，但事後都有應通知及傳喚自行到案，尚難認犯罪後有逃亡之虞。

法院指出，針對邱軍發生車禍的原因，檢察官於羈押聲請書內，認為邱軍有酒後駕駛，此一情節，尚待檢察官調查當日用餐狀況，有必要傳喚相關證人釐清。

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此外，法院表示，邱軍的手機尚未經數位還原，仍有遭遠端操控刪除內容的可能，檢察官認為邱軍就此部分有與證人勾串、滅證之虞，為有理由，此部分無從以具保防阻發生，有羈押的原因及必要，應予羈押並禁止接見通信、授受物件。

邱軍去年12月27日凌晨4時許，開車行經基隆市信一路時，撞上正在道路聊天的排班計程車司機李姓和陳姓男子，邱軍開車往前行駛一度停下，但並未下車查看就離去，李男於今年1月3日凌晨傷重不治，全案朝過失致死等罪嫌偵辦，邱軍今天下午到庭應訊後，檢察官認邱軍有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。（編輯：張銘坤）1140107