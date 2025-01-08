邱軍撞死運將遭收押 行車記錄器記憶卡消失

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）歌手邱軍涉嫌開車撞死排班計程車司機後逃逸遭羈押禁見，檢警查扣到邱軍駕駛的車輛，右側擋風玻璃有大面積蜘蛛網狀裂痕，右側照後鏡受損，行車記錄器內卻沒有關鍵的記憶卡。

媒體報導，邱軍當天與女友及2、3名友人，在基隆廟口附近的居酒屋聚餐，結束後，邱軍開車先送女友回到基隆的住處，送完行經信一路時發生死亡車禍，而女友證稱邱軍有喝酒。

對此，基隆地檢署發言人陳照世今天表示，有關部分媒體報導，邱軍於肇事逃逸之前曾在居酒屋吃飯，而邱軍的女友證稱邱軍有喝酒等，因此案尚在偵查中，基隆地檢署不予證實。

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據了解，檢警調閱監視器回溯邱軍當天行程，發現邱軍與友人前往某間提供酒類場所用餐，但邱軍否認有喝酒，檢警訪談店內人員，有看見邱軍同行友人喝酒，但不知邱軍當天是否飲酒。

此外，檢警在台北某維修廠查扣到邱軍駕駛的白色轎車，右側擋風玻璃靠近A柱處有大面積龜裂，右側照後鏡斷裂，可見撞擊力道不輕，而行車記錄器內的關鍵記憶卡卻不見蹤影，邱軍是否意圖滅證，檢警將進一步追查。（編輯：李錫璋）1140108