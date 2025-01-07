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歌手邱軍涉撞死計程車司機肇逃 檢認有逃亡、串證之虞聲押

2025/1/7 18:00（1/7 19:18 更新）
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歌手邱軍（中）涉嫌開車撞死計程車司機李姓男子遭函送法辦，基隆地檢署檢察官7日傳喚邱軍到庭應訊，邱軍約於下午3時抵達地檢，頭戴黑色帽子並戴上口罩，面對媒體詢問不發一語。中央社記者王朝鈺攝 114年1月7日
歌手邱軍（中）涉嫌開車撞死計程車司機李姓男子遭函送法辦，基隆地檢署檢察官7日傳喚邱軍到庭應訊，邱軍約於下午3時抵達地檢，頭戴黑色帽子並戴上口罩，面對媒體詢問不發一語。中央社記者王朝鈺攝 114年1月7日
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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）歌手邱軍涉嫌開車撞死計程車司機李姓男子肇事逃逸，遭函送法辦，基隆地檢署檢察官今天下午3時傳喚邱軍到庭應訊後，認邱軍有逃亡、串滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見邱軍。

基隆地檢署表示，經檢察官訊問後，認邱軍涉犯刑法第185條之4第1項後段駕駛動力交通工具發生交通事故致人死傷而逃逸罪、第276條過失致死罪等，犯罪嫌疑重大，且有相當理由，認邱軍有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

邱軍去年12月27日凌晨4時許，駕駛白色轎車行經基隆市信一路時，撞上正在道路聊天的排班計程車司機李姓和陳姓男子，邱軍開車往前行駛一度停下，但並未下車查看就離去。

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邱軍直到去年12月29日才前往警局製作筆錄，警方詢後依過失傷害、肇事逃逸等罪嫌，將邱軍函送法辦，由於李男於今年1月3日凌晨傷重不治，全案改朝向涉犯過失致死等罪嫌偵辦，檢察官劉星汝當天中午先行完成相驗程序後，立即展開偵辦。

為確保邱軍能到庭應訊，警方持傳票與邱軍相約在台北見面，邱軍搭乘偵防車，約下午近3時抵達地檢署，邱軍頭戴黑色帽子戴上口罩，穿著黑色外套，面對媒體詢問，是否酒駕、要不要向死者家屬道歉，邱軍不發一語，步上階梯進入第8偵查庭。（編輯：張銘坤）1140107

#地檢署
#基隆地檢署
#基隆地方法院
#邱軍
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