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雙北公車5年釀13件死亡車禍 未禮讓行人是主因
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雙北公車5年釀13件死亡車禍 未禮讓行人是主因

2024/11/18 19:39（11/18 20:21 更新）
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台北市喜來登飯店前17日發生公車追撞事故，走在斑馬線上的50歲林姓女子遭捲入車底，緊急送醫仍宣告不治。（翻攝照片）
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（中央社記者陳昱婷、高華謙台北18日電）台北市2輛公車追撞造成1死15傷，引發社會關注。新北及台北市政府統計，近5年共13件公車有責肇事的死亡車禍，造成8名行人死亡，主因是未禮讓行人、搶越斑馬線等。

台北市交通局公共運輸處統計，台北市公車有責肇事案件數，民國108年至112年共1259件，導致601人受傷、8人死亡。車禍件數中112年就發生345件、占總件數近3成，死傷人數最多的年份則是109年，共有145人受傷、4人死亡。

細看近5年的死亡車禍中，8人有5人為行人，且主要肇因經鑑定及司法判決後，多為公車未讓行人先行或行駛時未注意車前狀況，另外3人則是因公車未依規定轉彎或急煞車而命喪輪下。

新北市府交通局統計，新北市公車有責肇事的件數，自108年至112年共1568件，共造成619人受傷、5人死亡。車禍件數以109年的379件最高，雖然112年車禍件數降為252件，但112年傷亡人數仍是近5年最高，共190人受傷、3人死亡。

以死亡車禍來說，5名死者中有3人是行人，肇事原因包括搶越行人穿越道或未禮讓行人等。另2件是因未與車輛保持安全距離或未依規定讓車釀禍。

不過，由於雙北公車路線多且密集，以百萬公里有責傷亡肇事率來看，台北市近5年呈現降低趨勢，從0.82%降至0.7%；新北市自108年至111年則在0.57%至0.72%間浮動，112年增至1.13%。（編輯：陳清芳）1131118

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