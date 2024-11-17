北市公車追撞1死15傷 路權團體：駕照太容易取得

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（中央社記者余曉涵台北17日電）路權團體今天傍晚舉辦紀念守夜活動，上午卻發生公車追撞車禍，造成1死15傷。路權團體指出，台灣的駕駛執照是世界上最好考取的，也未有駕駛人定期回訓制度，應該要有所改革。

台北市喜來登飯店前今天發生死亡車禍，停等行人的大都會客運遭大有巴士追撞後，撞上走在斑馬線上的女子，導致女子傷重送醫不治，另有司機、乘客等15人受傷，其中包括8名泰國遊客。

行人零死亡推動聯盟發布新聞稿表示，此事件突顯台北市雖然為資源較豐富的首都直轄市，行人安全問題依然嚴峻。

行人零死亡推動聯盟指出，今天正是「世界交通事故受害者紀念日」，路權團體在今晚預定於濟南路舉辦紀念守夜活動，旨在紀念偉大的生命，並提醒政府兌現交通政策改革的承諾，以免重蹈覆轍產生更多無辜的死傷。

但很遺憾地，在這樣日子，卻在活動地點的周圍，依然發生了如此危害重大致死的事故。

行人零死亡推動聯盟強調，零死亡願景（Vision Zero）的本意是，沒有任何人應該在道路上無辜被殺死，也沒有任何一個傷亡事件在道德上是可以被理所當然接受的。請主管機關務必作出改善，以免傷亡再度發生。

行人零死亡推動聯盟表示，台北市已經推動路口指差確認多年，是否有個別駕駛人未配合指差確認，或未保持安全距離等不良駕駛習慣，是否有過量的排班以及低薪環境導致過勞恍神等勞動環境的問題，這些都希望業者能做出通盤檢討，更警惕管理及教育駕駛人。

行人零死亡推動聯盟指出，台中市前陣子才發生公車撞死行人的事故，今天台北市又發生公車追撞事件，做為直轄市，應有更多資源管理、檢視大眾運輸業者，近期頻繁發生公車撞人事故，是否對業者的管理失當，或是 勞動環境出問題以致於司機過勞，都請台北市政府儘速調查清楚，出面說明解釋。

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行人零死亡推動聯盟指出，台灣的駕駛執照是世界上最好考取的，也未有駕駛人定期回訓制度，在這樣的情況下，取得小客車駕照滿兩年並參與駕訓班課程，便得跳級晉升考取大客車駕照，對於道路上的弱勢用路人保障實在不足。

行人零死亡推動聯盟強調，已經提出「台灣交通駕訓教育：檢討駕訓、考照、回訓制度與優化對策報告」給交通部，包含考試內容過於僵硬死板、考官兼教練容易放水、路考範圍與道路真實性不足等問題，希望中央能夠對駕訓制度與回訓教育，從根本作出改革。（編輯：管中維）1131117