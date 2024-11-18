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北市公車追撞釀1死15傷 市府開罰大都會、大有各9萬元

2024/11/18 12:47（11/18 12:58 更新）
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台北市喜來登飯店前17日發生2輛公車追撞事故，導致1名行人傷重不治、15名乘客及駕駛受傷。（翻攝照片）
台北市喜來登飯店前17日發生2輛公車追撞事故，導致1名行人傷重不治、15名乘客及駕駛受傷。（翻攝照片）
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（中央社記者陳昱婷台北18日電）台北市昨天發生2輛公車追撞事故，導致1名行人傷重不治、15名乘客及駕駛受傷。台北市公運處今天表示，業者未善盡管理責任，已開罰大都會客運及大有巴士各9萬元。

大都會客運49路公車昨天行經台北市喜來登飯店前，在停等行人過斑馬線以右轉鎮江街時，遭後方大有巴士212路公車追撞，導致1名行人死亡、15名乘客及駕駛受傷。

警方昨天將肇事的大都會客運陳姓駕駛、大有巴士謝姓駕駛依過失致死罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方昨天晚間諭令陳男新台幣10萬元、謝女30萬元交保。

台北市交通局公共運輸處今天表示，因2名駕駛都被移送北檢，已在昨天依公路法第77條，各處大都會客運及大有巴士最高額的9萬元罰鍰，並要求業者確實負起賠償責任，後續也會以專案方式要求業者檢討事故發生原因，提出改善計畫及策進作為。

此外，大都會客運透過新聞稿表示，肇事責任待釐清，但為了讓受傷乘客安心，將負責賠償醫療等相關費用，希望乘客都能早日康復，並對亡者表達深沉哀悼之意。

大都會客運指出，陳姓員工在公司服務13年，期間表現良好，近年來每天工時都在8小時以內，上次休假是16日。公司昨天協助完成交保手續後，將給予公假及心理輔導，以配合檢警偵辦。（編輯：蕭博文）1131118

#台北市
#北檢
#大都會客運
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