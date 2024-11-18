新北板橋公車拋錨失控卡行穿道 初判方向盤卡死釀禍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國、高華謙新北18日電）北市公車追撞造成1死15傷意外，今天上午新北市板橋則發生公車停在行穿道意外，引發大眾關注行的安全。警方表示公車拋錨無人受傷。交通局說，若未依規定檢修將開罰。

台北市中正區喜來登飯店前日前發生死亡車禍，停等行人的大都會客運遭後方大有巴士追撞，造成1名女行人被捲入車底送醫不治，另司機、乘客等15人受傷。

新北市板橋區今天上午則有公車停在新海路與英士路口，有網友PO網公車停在行人穿越道上照片，網友直呼「公車又出事了」。也有網友表示，希望沒人受傷，公車接二連三出事，應該要大體檢了。

海山分局以訊息說明，這輛台北客運橘5路線公車，上午8時5分行經板橋區新海路與英士路口，欲左轉新海路時，疑因拋錨失控，直接卡在路口的行穿道。

警方表示，轄區新海派出所獲報立即派員到場，協助於交通疏導。現場無人受傷，公車於8時50分排除故障後駛離，交通恢復暢行。

新北市府交通局說，目前初判疑是因方向盤卡死釀禍，將調閱業者車輛檢修紀錄，若沒有照規定檢修，會依公路法開罰新台幣9000元至9萬元罰鍰。（編輯：方沛清）1131118