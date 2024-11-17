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北市公車追撞釀1死15傷 2駕駛分別30萬及10萬交保

2024/11/17 19:47（11/17 20:38 更新）
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台北市中正區喜來登飯店前17日上午發生死亡車禍，停等行人的大都會客運遭後方大有巴士追撞，造成1名女行人被捲入車底送醫不治，另司機、乘客等15人受傷。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年11月17日
台北市中正區喜來登飯店前17日上午發生死亡車禍，停等行人的大都會客運遭後方大有巴士追撞，造成1名女行人被捲入車底送醫不治，另司機、乘客等15人受傷。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年11月17日
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（中央社記者林長順台北17日電）北市喜來登飯店前今天發生公車追撞車禍，釀1死15傷。北市警方將涉肇事大都會客運陳姓駕駛、大有巴士謝姓女駕駛移送北檢。檢察官晚間諭令陳男新台幣10萬元、謝女30萬元交保。

台北市警消上午9時許獲報，指中正區忠孝東路、鎮江街口（喜來登飯店前）發生公車追撞事故，1輛由54歲陳姓男子駕駛的大都會客運正停等前方斑馬線上2名行人通過，遭後方23歲謝女駕駛的大有巴士撞上。

大都會客運遭撞後向前衝，輾壓走在斑馬線上的50歲林姓女子，隨後又波及對向停等紅燈的計程車。受困在大都會客運車底的林女獲救脫困，但傷重已無呼吸心跳，經緊急送台大醫院搶救傷重不治。

另外，大都會客運陳姓駕駛及2車上的14名乘客受傷，其中包括8名泰國遊客，8人均為輕傷、已離院，預計18日返國。

涉肇事的謝姓女駕駛案發後驚魂未定，對於案發經過，直呼已經失憶，「真的不知道，只聽到碰一聲就看到玻璃碎裂噴飛」。

警方初步調查排除酒駕，研判應為謝姓女駕駛疑未注意車前狀況，不慎追撞前方大都會客運而釀禍，詳細肇事原因仍待後續調查釐清，警方下午將陳男、謝女依過失致死罪嫌移送台北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1131117

#台北市
#台北地檢署
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