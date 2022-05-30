世衛：猴痘已構成全球公衛中度風險

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圖為賴比瑞亞女童感染猴痘病毒，手臂和腿出現病變。（圖取自維基共享資源，版權符合合理使用原則）

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（中央社日內瓦29日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，猴痘陸續在非典型流行地區出現確診病例後，已對全球公衛構成「中度風險」。

路透社報導，世衛稱「如果這種病毒找到機會成為常見的人類病原體，演變為大量人傳人並傳染給幼兒及免疫較差者等族群，公共衛生風險就會變高。」

世衛發表聲明指出，截至5月26日為止，有23個非猴痘流行的世衛成員國共通報257例確診及120例疑似個案，目前為止還沒出現死亡病例。但世衛說隨著擴大對猴痘流行、非流行國家的監測，預計還會獲報更多病例。

一般來說 猴痘 猴痘小百科 猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹， 症狀持續2至4週後會痊癒。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹， 傳染途徑：

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、WHO 看更多 關閉 是一種不算嚴重的傳染病，過去一向在西非、中非部分地區流行。它經由密切接觸傳染，因此透過如自我隔離、維持良好衛生等方式就可遏制。

目前出現較多猴痘病例的所謂「非典型流行地區」為英國、西班牙、葡萄牙。（譯者：李晉緯／核稿：陳亦偉）1110530