猴痘病毒不尋常擴散多國 WHO擔心恐為冰山一角

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WHO專家27日警告，近幾週在猴痘病毒通常傳播國家以外的世界多國發現約200起病例，可能只是開端。（圖取自WHO網頁who.int）

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（中央社日內瓦/布宜諾斯艾利斯27日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）專家今天警告，近幾週在猴痘病毒通常傳播國家以外的世界多國發現大約200起病例，目前可能只是開端而已。

法新社報導，世衛全球傳染病危害預防部門負責人布里安（Sylvie Briand）在向各國簡報 猴痘 猴痘小百科 猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹， 症狀持續2至4週後會痊癒。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹， 傳染途徑：

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、WHO 看更多 關閉 病毒「不尋常」擴散時坦承：「我們不知道現在是否只看到冰山一角。」

從英國5月7日首次通報1起猴痘確診病例以來，世衛組織已接獲各國通報近200起病例，發現地點都離猴痘原本流行的國家很遠。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）則登記有219例。

猴痘原本在西非、中非地區的一些國家流行，近期卻突然出現在全球超過20個國家，包括美國、澳洲、阿拉伯聯合大公國和十多個歐盟（EU）國家。

西班牙衛生部今天表示，目前境內確定有98例；英國則有90例。葡萄牙衛生當局今天也說，已通報確認74例，患者全是男性，大多在40歲以下。

路透社報導，阿根廷衛生部今天也證實發現兩起猴痘病例，是拉丁美洲首見。

布里安告訴參加瑞士日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA）成員國代表：「我們仍處於這起事件的最開端。」

她指出，「我們知道未來幾天會有更多病例」，但不必恐慌，「這不是大眾應該擔心的疾病，這不是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）或其他迅速蔓延的疾病」。

布里安還說，專家們正試圖判斷這種「不尋常狀況」的發生原因，初步調查似乎並未顯示猴痘病毒出現變化或變異。

她提到，現在仍有機會阻止疫情擴散，若採取正確措施，就有可能控制病毒傳播。（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）1110528