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猴痘
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猴痘

WHO：若迅速採取行動 猴痘疫情可控制

2022/5/27 21:27（5/27 21:33 更新）
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（中央社日內瓦27日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）高級官員今天表示，在非猴痘流行國家控制這種地方性流行病是首要之務，透過快速採取行動，可以達此目標。

路透社報導，猴痘

猴痘小百科

猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。

  • 症狀：
    發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。
  • 傳染途徑：
    人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。
  • 預防措施：
    確實洗手、避免與帶病動物接觸。

資料來源：衛福部、WHO

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通常是輕微的病毒感染，是非洲國家的地方性流行病，但在歐洲及美國不是，如今猴痘傳播到歐美國家已引發關注。迄今已在約20個以往猴痘並未出現的國家，發現逾200起確診或疑似病例。

在世衛年度大會上，世衛全球傳染病危害預防部門負責人布里安（Sylvie Briand）對會員國進行專門簡報時指出：「我們認為，如果現在就採取正確措施，我們可以輕易防堵（猴痘）疫情。」

她強調，防止猴痘疫情進一步傳播的機會存在，籲請公眾不要擔心，因為猴痘的傳播速度比冠狀病毒等其他病毒慢上許多。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）1110527

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