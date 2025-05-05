陳奕迅日本開唱遇地震 防百日咳減少外出

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（中央社記者王心妤台北5日電）香港歌手陳奕迅3日在日本舉辦個人演唱會，昨天上午日本發生地震，陳奕迅表示，其實沒感覺到晃動，但也覺得不需要擔心太多，反而較擔心日本百日咳疫情，有刻意減少外出。

陳奕迅今天透過唱片公司分享，對於昨天上午的地震沒太大感覺，但也覺得不太需要擔心，「反而看到新聞日本百日咳很厲害，所以我這次來到東京也很少外出，小心保護自己，免得影響演出，完成演出後便放下心頭大石，終於可以和家人外出吃拉麵。」

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陳奕迅首次在日本開唱，特別在安可曲橋段規劃「東瀛情懷歌單」，重新詮釋玉置浩二的「Mr. Lonely X 愈想愈無謂」雙語版本，還有1995年在日本錄製的代表作「遊離份子」。

陳奕迅表示，「遊離份子」這首歌跟日本有很深的關係，當年是他首次到日本，也是第一次在東京目黑區錄音、六本木拍攝MV，MV是郭啟華執導及親自拍攝，「第一次吃到日本壽司也是這一年。」（編輯：張雅淨）1140505