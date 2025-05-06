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美股跌台指期夜盤失守20200點 法人：台股關注匯率變數

2025/5/6 08:29
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（中央社記者鍾榮峰台北6日）美中關稅戰陰影未解，美股四大指數收黑，台指期夜盤下跌225點，失守20200點至20198點，台積電期貨夜盤收913點，下跌21點。法人分析，台股近日受新台幣匯率大幅升值影響，短線仍關注匯率是否大幅波動，本週留意美國聯準會利率決策會議結論。

美中關稅戰陰影壟罩、市場疑慮未消，美股收跌，道瓊工業指數下跌98.60點或0.24%，收41218.83點，標準普爾指數下挫36.29點或0.64%，收5650.38點，終結連9漲。

科技股為主的那斯達克指數挫跌133.49點或0.74%，收17844.24點，費城半導體指數下挫40.88點或0.93%，收4356.18點。人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）小跌0.59%收113.82美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.61%收176.4美元。

台股加權指數5日跌254.65點，收20532.99點，成交值新台幣3870.22億元。外資買超244.62億元，連2買，自營商連5賣，投信則由買轉賣，三大法人合計買超121.14億元。

在台指期淨部位，三大法人5日淨多單減少1501口至9337口，其中外資淨空單增加3246口至2萬6159口。

期貨法人分析，台股近日受到新台幣匯率大幅升值影響，多數權值股因電子及傳產出口特性、或是金融壽險美元資產曝險等因素，股價受匯損影響而下跌，台股向上受阻，台股短線仍關注新台幣匯率是否繼續升值或大幅波動，此外，本週美國聯邦準備理事會（Fed）將召開利率決策會議，降息動向也備受關注。

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新台幣兌美元匯率近日暴力升值，連2天狂飆1.872元，升幅達6.21%。中央銀行總裁楊金龍5日喊話匯市不尋常狀況「到此為止」，也點名有禿鷹伺機而動、打算炒匯。

央行指出，沒有美國施壓匯率一事，央行沒參與台美談判工作，也沒有談到匯率議題。央行指出，匯率由市場供需決定，央行會在市場波動過大或失序時，進場調節，但不會因此扭轉趨勢（trend）。（編輯：楊凱翔）1140506

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