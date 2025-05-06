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假藉公益活動詐領補助款逾百萬 2人遭聲押禁見

2025/5/6 08:26
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（中央社記者林長順台北6日電）蔡姓、葉姓男子涉嫌以民間協會辦理公益活動名義，向台灣中油、衛福部等單位詐領補助款，金額超過新台幣100萬元。北檢昨天搜索、約談蔡、葉11人，今天凌晨將蔡、葉聲押禁見。

檢調接獲檢舉，指蔡男、葉男於民國111年間以民間協會辦理公益活動名義，向台灣中油、衛生福利部等機構、公司行號申請補助款，金額超過100萬元，部分款項疑流入私人口袋，涉嫌刑法詐欺、偽造文書等罪。

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北檢昨天指揮調查局新北市調處，兵分13路搜索蔡、葉等被告住處及中華仁德推廣協會、台灣社區關懷愛心服務協會、台灣原住民愛加倍文教關懷協會、中華髮容國際評審競技研究發展協會等處。

檢調並約談蔡男、葉男及葉男兒子、孔姓男子等10名被告及1名證人到案，陸續移送台北地檢署複訊。檢察官漏夜偵訊後，今天凌晨將蔡男、葉男聲押禁見，諭令孔男20萬元交保。葉男兒子另涉其他案件遭判刑定讞，檢方將他發監執行。（編輯：方沛清）1140506

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