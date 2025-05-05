胡瓜「鑽石舞台」前進台中 否認將在華視開新節目

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（中央社記者王心妤台北5日電）藝人胡瓜領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會今天舉辦台中場記者會，先前傳出華視有意邀胡瓜以此主題做節目，他否認並說，現在沒那麼渴望開新節目，更渴望做好每件事情。

主持人胡瓜、歐漢聲（歐弟），以及台語金曲歌王洪榮宏、翁立友、台語金曲歌后曾心梅等人今天出席記者會。

對於活動受到好評，胡瓜透露有不少單位接洽，他也積極邀約藝人同樂，包含張清芳、李宗盛、張信哲等，粗估成本新台幣1600萬元，不過藝人都只拿紅包價，任賢齊甚至將酬勞直接捐出。胡瓜開心表示，還沒賣票就募得400萬元，讓他心存感激。

先前有消息傳出華視有意邀胡瓜以「鑽石舞台之夜」做一檔節目，他受訪表示，並沒有這件事，「只是華視很滿意我們做得不錯，希望我們未來除夕夜能留在那邊做，這個沒有什麼答不答應。」

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胡瓜坦言，「我也跟華視說我沒有時間做，做節目容易，但關得更快，我不是那麼渴望做新節目，比較渴望做好每件事情。」

「鑽石舞台之夜」演唱會將於8月2日、3日在台中惠蓀堂登場，5月8日開賣門票。（編輯：張雅淨）1140505