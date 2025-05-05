加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

胡瓜「鑽石舞台」前進台中 否認將在華視開新節目

2025/5/5 20:40（5/5 21:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人胡瓜（圖）領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，8月將在台中惠蓀堂登場，5日舉辦記者會。（萬星傳播提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月5日
藝人胡瓜（圖）領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，8月將在台中惠蓀堂登場，5日舉辦記者會。（萬星傳播提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北5日電）藝人胡瓜領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會今天舉辦台中場記者會，先前傳出華視有意邀胡瓜以此主題做節目，他否認並說，現在沒那麼渴望開新節目，更渴望做好每件事情。

主持人胡瓜、歐漢聲（歐弟），以及台語金曲歌王洪榮宏、翁立友、台語金曲歌后曾心梅等人今天出席記者會。

對於活動受到好評，胡瓜透露有不少單位接洽，他也積極邀約藝人同樂，包含張清芳、李宗盛、張信哲等，粗估成本新台幣1600萬元，不過藝人都只拿紅包價，任賢齊甚至將酬勞直接捐出。胡瓜開心表示，還沒賣票就募得400萬元，讓他心存感激。

先前有消息傳出華視有意邀胡瓜以「鑽石舞台之夜」做一檔節目，他受訪表示，並沒有這件事，「只是華視很滿意我們做得不錯，希望我們未來除夕夜能留在那邊做，這個沒有什麼答不答應。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

胡瓜坦言，「我也跟華視說我沒有時間做，做節目容易，但關得更快，我不是那麼渴望做新節目，比較渴望做好每件事情。」

「鑽石舞台之夜」演唱會將於8月2日、3日在台中惠蓀堂登場，5月8日開賣門票。（編輯：張雅淨）1140505

#華視
#台語
#胡瓜
台語金曲歌王洪榮宏（圖）將參與「鑽石舞台之夜」演唱會台中場演出，他5日出席記者會，分享準備開唱的心情。（萬星傳播提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月5日
台語金曲歌王洪榮宏（圖）將參與「鑽石舞台之夜」演唱會台中場演出，他5日出席記者會，分享準備開唱的心情。（萬星傳播提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月5日
胡瓜
賴慧如二婚席開50桌 阿嬤罹癌堅持牽手走紅毯鄭進一出道40年初登高雄藍寶石 遲來的演出大呼圓夢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：