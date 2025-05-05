新台幣強升帶動房市？房仲：短期影響有限

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（中央社記者潘智義台北5日電）新台幣強升，除對股市帶來資金行情，信義房屋表示，房市高檔面臨房貸政策的調整，雖然不動產仍相對保值，但恐難複製上一波台幣升值帶動房市景象。住商機構比對房地合一稅上路後表現，發現台幣走強後對股市帶動最明顯，對房地產影響並不那麼直接，卻有遞延效應。

美國在關稅戰後掀起貨幣戰，新台幣匯率震盪對於不動產的影響，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，這波台幣升值又快又急，但不至於影響市場供需，除非外來或美元兌換成台幣的資金回流進入房市，帶動地價與房價走揚，否則短期對於房地產實質影響有限；不過股市短期對於資產股就有想像的題材，資產股成為台幣升值下相對強勢的族群。

曾敬德說明，前一波2019年年中新台幣兌美元匯率31.5元，升值到2021年第3季的27.7元，台幣大幅升值，對應同時間台北市房價漲幅約1成，不過當時時空背景是房地產景氣從谷底復甦，且遇到疫情後通膨與造價大幅上揚；而這波台幣漲勢又快又急，房市則是高檔面臨房貸政策的調整期，恐難複製上一波走勢。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，從過去幾年來看，台幣升值對股市表現相對直接，對房地產影響反而不如想像，不過一旦股市表現強，房地產受到股市牽動較為明顯。

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住商引用政府相關部門資料指出，從2021年至2024年房價成長逾38.3%，顯示國內房價頗具保值性；不過，全台買賣移轉棟數歷年表現各有高低，2021、2024年達到歷年買氣高點，2022、2023年則受打炒房政策影響買氣走弱。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，新台幣貶值或升值，與房市表現雖具相當關連性，卻不能說是完全正相關，主因是股匯波動大，資產族群多會先套利，再考慮將資金移往較具保值性的不動產，以降低通貨膨脹造成資產貶值，股市表現亮眼，更增添資產族群進場房市的籌碼。（編輯：林家嫻）1140505