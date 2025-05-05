加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

蔡明亮「行者十步」邀影迷夜宿影廳 映後感動落淚

2025/5/5 21:21（5/5 21:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
名導蔡明亮「行者十步」電影馬拉松計畫日前在國家電影及視聽文化中心進行首場放映，觀眾跟蔡明亮相擁而泣，氣氛溫馨。（國家電影及視聽文化中心提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月5日
名導蔡明亮「行者十步」電影馬拉松計畫日前在國家電影及視聽文化中心進行首場放映，觀眾跟蔡明亮相擁而泣，氣氛溫馨。（國家電影及視聽文化中心提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北5日電）名導蔡明亮的「行者十步」電影馬拉松計畫3日結束在影視聽中心的首場放映，現場有近200名影迷同樂。蔡明亮映後落淚表示，「謝謝你們與我同行」，甚至跟觀眾相擁而泣。

蔡明亮表示，「世界要更好就是要慢下來，謝謝台灣，謝謝你們與我同行。」現場有來自俄羅斯、日本、印度、馬來西亞、香港、中國等地的影迷，甚至有觀眾跟蔡明亮相擁而泣，氣氛相當溫馨。

此次放映長達10小時，由於首場放映是夜宿場，現場除了準備抱枕、壽司宵夜給觀眾，還有觀眾自備牙刷、洗面乳等備品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蔡明亮準備2大本歌本並隨著影片現場演唱，也拿出能發出聲音的玩具叫醒觀眾，寮國演員亞儂弘尚希現場演唱一段家鄉民謠，演員李康生則是現場表演5分鐘的慢走，不少影迷拿起手機拍下這一刻。

蔡明亮的「行者」放映計畫總長10小時，將舉辦限量10場，5月至8月在國家電影及視聽文化中心、光點華山電影館、誠品電影院、內惟藝術中心映演。（編輯：張雅淨）1140505

蔡明亮
洪瑋婷短片舊金山電影節放映 展台灣新銳創作視角影評張昌彥獲北影卓越貢獻獎 致力台日交流
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：