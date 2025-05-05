蔡明亮「行者十步」邀影迷夜宿影廳 映後感動落淚

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（中央社記者王心妤台北5日電）名導蔡明亮的「行者十步」電影馬拉松計畫3日結束在影視聽中心的首場放映，現場有近200名影迷同樂。蔡明亮映後落淚表示，「謝謝你們與我同行」，甚至跟觀眾相擁而泣。

蔡明亮表示，「世界要更好就是要慢下來，謝謝台灣，謝謝你們與我同行。」現場有來自俄羅斯、日本、印度、馬來西亞、香港、中國等地的影迷，甚至有觀眾跟蔡明亮相擁而泣，氣氛相當溫馨。

此次放映長達10小時，由於首場放映是夜宿場，現場除了準備抱枕、壽司宵夜給觀眾，還有觀眾自備牙刷、洗面乳等備品。

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蔡明亮準備2大本歌本並隨著影片現場演唱，也拿出能發出聲音的玩具叫醒觀眾，寮國演員亞儂弘尚希現場演唱一段家鄉民謠，演員李康生則是現場表演5分鐘的慢走，不少影迷拿起手機拍下這一刻。

蔡明亮的「行者」放映計畫總長10小時，將舉辦限量10場，5月至8月在國家電影及視聽文化中心、光點華山電影館、誠品電影院、內惟藝術中心映演。（編輯：張雅淨）1140505