新北防災體驗館擬落腳鶯歌 議員表達反對

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（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市防災體驗館設立一波三折，從新莊、三重到擬設鶯歌，卻因土地所有權訴訟敗訴，用地可能從7.5公頃縮減到5.5公頃，消防局表示，仍續推動興建。議員卓冠廷表示反對。

新北市議會今天進行業務質詢，民進黨議員卓冠廷表示，新北防災體驗館和化學災變中心規劃落腳鶯歌，但卻要求用地上長久居住的民宅和窯業工廠搬遷。

他表示，防災體驗館原擬在新莊設置，但遭當地抗爭而可能遷到三重，如今要落腳鶯歌，因此，新莊和三重不要的，鶯歌也不要。他還引用地上居民提土地所有權的訴訟勝訴，國有財產署可能被迫歸還土地約2公頃，使全案增加變數。

無黨籍議員蘇泓欽表示，原擬在新莊設置時，當地居民反對在公園設置，而市府不搶綠地卻來鶯歌跟民眾搶房子及搶廠房，這樣合理嗎。要求市府和居民多加溝通解決爭議。

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消防局長陳崇岳表示，目前土地上共有11戶，包括1戶豬舍、4戶住家、6戶工廠，會請社會局及經發局協助地方弱勢及工廠的需求，目前土地所有權仍在國有財產署，有民眾提起訴訟雖勝訴，但仍尊重國產署是否上訴的決定。

他表示，若真的敗訴，2公頃土地可能因此被判返還居民，也不會影響計畫的推動，用地還有5.5公頃，仍然足夠所需，只要重新規劃用地使用，不會影響工程經費的補助及興建。（編輯：李錫璋）1140505