加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美眾議院無異議通過台灣保證實施法案 與台互動不設限
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

艾特金森率騎士奪NBA東區龍頭 獲選年度最佳教練

2025/5/6 08:20（5/6 08:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
NBA克里夫蘭騎士隊總教練艾特金森。（路透社）
NBA克里夫蘭騎士隊總教練艾特金森。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約5日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊總教練艾特金森（Kenny Atkinson），上任第1年即完成輝煌的首個賽季，今天經媒體投票後被評為NBA年度最佳教練。

法新社報導，這位57歲的教練帶領騎士奪得東區龍頭，他們在例行賽以64勝18負的戰績名列東區第一種子。

艾特金森是繼1975-1976年的費契（Bill Fitch）和2008-2009年的布朗（Mike Brown）之後，騎士隊史第3位獲此榮銜的總教練。

在艾特金森帶領下，騎士成為NBA史上第2支在單季取得3次至少12連勝的球隊。

此一紀錄還包括開季時的15連勝，追平NBA史上次佳的開季成績。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

艾特金森在決定此獎項的媒體投票中獲得100張第1名選票中的59張，擊敗底特律活塞總教練畢克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）與休士頓火箭的烏度卡（Ime Udoka）。

騎士在東區季後賽第1輪橫掃邁阿密熱火，然而4日在第2輪首戰對上印第安納溜馬時落敗；例行賽比起去年有很大進步的活塞與火箭，也均在季後賽第1輪打包回家。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140506

NBA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
NBA希爾德狂砍9記三分彈 勇士搶7戰淘汰火箭[影]
66
更多編輯台推薦新聞：