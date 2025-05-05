新北學校營養午餐食安疑慮 教局令廠商停供

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市泰山區4所小學近日因食安疑慮引發地方民代及家長質疑，教育局長張明文說，已要求廠商停供並改善，未來也會檢討並列入各校評選依據，拒絕不良廠商進入校園供餐。

新北市議會今天進行業務質詢，民進黨議員李宇翔、國民黨議員宋明宗都指出泰山區4所小學營養午餐近日因食安疑慮，引發地方民代及家長質疑。

李宇翔表示，學校去年10月起接連傳出營養午餐異味、變質、食材發現異物，甚至有蟲等重大食安疑慮，造成學生身體不適嘔吐，市府卻遲遲未對問題廠商採取實質處置，直到昨天才停止供餐。

宋明宗指出，該廠商在台北市已被停止供餐3年，新北市卻直到昨天才停止供餐，質疑為何台北被禁標，在新北卻可以得標，要求教育局改善。

張明文表示，已要求廠商停止供餐，在沒有改善完成前，都不會讓廠商恢復供餐；招標方面，廠商並未違反採購法規定。教育局會進行檢討並列入各校評選依據，以防堵不良廠商進入校園。

透過 Google News 追蹤中央社

教育局指出，已進行跨局處稽核，並依食安法裁處新台幣14萬元，依契約記點規定裁罰14.5萬元，總計裁罰28.5萬元。該廠商供應全市7所學校，目前已全面停止供餐。

教育局表示，新北市持續積極落實校園營養午餐查察制度，包括每月跨局處由教育局偕同衛生局及環保局聯合稽查團膳廠商，每週安排學校至廠商廠區監廚；持續強力稽查，違規將連續重罰，並將違規紀錄列入評選參考及淘汰標準，拒絕不良廠商進入校園供餐。（編輯：張雅淨）1140505