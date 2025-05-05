苗栗頭份四月八學子供桌拚創意 客委會盼傳承節慶

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣5日電）「2025頭份四月八頭份藝神趣」青年爐主創意供桌迎媽祖競賽今天舉行，多組學生團隊齊聚拚創意。客家委員會副主任委員邱星崴出席活動表示，盼能持續傳承這項客庄傳統節慶。

「2025頭份四月八頭份藝神趣」青年爐主創意供桌迎媽祖競賽活動今天在苗栗縣六合綜合運動場舉行，邱星崴到場與鄉親、學子一同虔誠迎接永貞宮「媽祖姑婆」鑾轎，並為青年爐主披上紅肩帶。

邱星崴致詞表示，他來自苗栗南庄，從小就聽老人家說「頭份迎媽婆，頭份開始鬧熱了」，那時南庄的鄉親都會共下食齋，很感動此次能看到學生們用心布置迎神供桌，傳承客家文化。

邱星崴說，客委會重視頭份四月八，20年前就將此視為客庄重大節慶，每年都經費支持，希望大家共同傳承客家文化。

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頭份市長羅雪珠致詞指出，今年的創意供桌競賽比去年更加熱鬧，共16間學校一同共襄盛舉，希望讓學生可以傳承敬天愛土的精神，明白地球只有1個，要懂得愛環保、不殺生。

為延續這項客家文化民俗節慶，客委會發布新聞稿表示，頭份市公所自民國93年起，每年辦理「頭份四月八文化節活動」，並在擴大宣傳及推廣下，使得此活動逐漸打開全國知名度。（編輯：李淑華）1140505