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3人赴美濃登山 回程開車翻覆山坡1人意識不清

2025/5/5 22:10（5/5 22:31 更新）
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鍾姓男子與吳姓夫婦5日相約到高雄市美濃區茶頂山登山，晚間開車回程時，疑因不熟悉路況，不慎翻覆約3公尺深山坡；警方表示，車內3人經救難人員協助脫困，均有多處擦挫傷。（高雄市政府警察局旗山分局提供）中央社記者張已亷傳真 114年5月5日
鍾姓男子與吳姓夫婦5日相約到高雄市美濃區茶頂山登山，晚間開車回程時，疑因不熟悉路況，不慎翻覆約3公尺深山坡；警方表示，車內3人經救難人員協助脫困，均有多處擦挫傷。（高雄市政府警察局旗山分局提供）中央社記者張已亷傳真 114年5月5日
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（中央社記者張已亷高雄5日電）鍾姓男子今天與吳姓夫婦相約至高雄美濃登山健走，晚上開車回程時不慎翻覆約3公尺深山坡，3人均受擦挫傷，鍾男意識不清、送醫搶救，吳姓夫婦則意識清楚，肇事原因待釐清。

高雄市政府警察局旗山分局員警指出，72歲鍾男與76歲吳男及72歲吳男妻子林姓婦人，3人相約到美濃區茶頂山登山健走，晚上6時許回程開車行經茶頂山福德祠旁路段時，疑因不熟悉路況，車輛下坡時不慎翻覆約3公尺深的山坡。

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警方表示，車內3人經救難人員協助脫困，均有多處擦挫傷，其中坐在後座的吳姓夫妻意識清醒、無生命危險，但駕駛鍾男則意識不清、送醫救治。至於是否涉及酒駕及肇事原因，仍待進一步檢測與釐清。

警方呼籲，山區道路彎道多，部分山路蜿蜒曲折，用路人行駛時應減速慢行，並隨時注意車前道路狀況，避免危害生命及發生交通事故。（編輯：黃名璽）1140505

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#高雄美濃
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