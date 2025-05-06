荷蘭解放日活動遭擲煙霧彈犯嫌當場落網 波蘭總理短暫撤離未受傷

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（中央社記者彭維楀華沙5日專電）波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）5日在荷蘭瓦荷寧罕（Wageningen）參與紀念荷蘭擺脫納粹占領80週年的「解放日」活動時，被人投擲一枚紅色煙霧彈至其所站舞台前方，圖斯克隨即被安全人員短暫撤離。事件無人受傷，嫌疑人現場遭逮捕。

圖斯克稍後重返會場完成儀式，並強調面對俄羅斯威脅，歐洲與跨大西洋的團結比以往任何時候都更為重要。

圖斯克與荷蘭新任總理史霍夫（Dick Schoof）共同出席解放日儀式，兩人在典禮上點燃象徵自由的「解放之火」，紀念1945年5月5日荷蘭從納粹德國手中獲得解放。圖斯克在致詞中指出，當前局勢與歷史記憶密不可分，俄羅斯對區域和平的威脅仍在延續。

據波蘭電視台TVN24媒體報導，煙霧彈的投擲者疑與當日稍早於活動現場抗議加薩戰爭的示威者有關。此前，荷蘭國防部長布瑞克曼（Ruben Brekelmans）發表演說時，現場曾出現「解放巴勒斯坦」等口號。事件發生後，荷蘭警方逮捕了5名擾亂秩序人士。

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圖斯克在事後記者會受訪時表示，這起事件無人受傷，呼籲外界保持冷靜。他指出，儘管抗議屬於民主社會應有的權利，但在紀念重大歷史的場合中更應展現尊重與莊重。

他強調：「我們紀念的不只是歷史，更是自由、和平與對話的價值。」事件未對典禮整體流程造成影響。圖斯克與史霍夫最終完成點火儀式。（編輯：唐聲揚）1140506