波蘭大選在即 保守派總統屬意同黨候選人接班

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（中央社記者彭維楀華沙27日專電）波蘭總統杜達（Andrzej Duda）26日宣布支持法律與正義黨（PiS）候選人納夫羅茨基（Karol Nawrocki）為接班人，為即將於5月11日舉行的總統選舉首輪注入保守派動能。此次選舉結果將形塑波蘭未來5年的政策方向。

杜達總統因憲法限制無法3度參選，他在26日華沙集會上表示，納夫羅茨基將延續波蘭的價值觀，捍衛波蘭的傳統與主權。

納夫羅茨基是一位歷史學家，曾擔任波蘭國家紀念研究所（Instytut Pamięci Narodowej，IPN）所長，此機構致力於調查納粹和共產主義時期的罪行。他被視為保守派的代表人物，主張傳統家庭價值觀，並對歐盟的影響持懷疑態度。

他更承諾推「波蘭人優先」法案，確保醫療、教育與福利優先給予本國公民，回應近年移民潮。

杜達在聲明中表示，納夫羅茨基是「一位堅定的愛國者，致力於捍衛波蘭的主權和傳統價值」。根據網路媒體波蘭筆記報導，杜達的高人氣將可能鞏固法律與正義黨選民。

根據波蘭選舉資訊網站eWybory.eu報導，目前民調顯示納夫羅茨基支持率約25%，落後公民綱領政黨（PO）候選人佐薩斯科斯基（Rafał Trzaskowski）的35%，但領先右翼聯盟（Konfederacja）候選人門岑（Sławomir Mentzen）。

公民綱領政黨候選人佐薩斯科斯基以親歐盟立場獲都市選民支持，近期強調對移民犯罪零容忍，爭取保守派支持。他的發言人諾瓦茨卡（Barbara Nowacka）回應，杜達試圖將波蘭拉回分裂的過去，佐薩斯科斯基代表團結與進步。

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波蘭近年非歐盟移民居留許可數量居歐盟之首，移民和經濟議題主導選戰。門岑的強硬反移民立場吸引部分選民，但分析師馬圖斯卡（Anna Matuszka）表示，杜達的背書為納夫羅茨基帶來動能，但佐薩斯科斯基的廣泛吸引力可能在第二輪佔優。

波蘭首輪選舉將於5月11日舉行，第二輪定於5月25日。根據波蘭選舉規則，總統選舉採取絕對多數制，候選人需在首輪獲得50%以上選票方可直接當選。若首輪無人達到此門檻，首輪得票最高的前2名候選人將進入第二輪決選，由得票最多者勝出。（編輯：韋樞）1140428